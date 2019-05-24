اونلاين | ES Tunis كورة اون لاين live ES Tunis يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة الزمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ES Tunis كورة اون لاين live ES Tunis يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة الزمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ES Tunis كورة اون لاين live ES Tunis يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة الزمالك kora Goal

تقام اليوم الجمعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي تجمع بين الوداد المغربي ضد الترجي الرياضي التونسي والتي يحتضنها ملعب إستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

ES Tunis كورة اون لاين live ES Tunis يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة الزمالك kora Goal

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين حيث يسعى الترجي بقيادة معين الشعباني في الحصول على اللقب الثاني توالياً بعد نسخة الموسم الماضي التي توج بها الفريق التونسي على حساب الأهلي المصري.

ES Tunis كورة اون لاين live ES Tunis يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة الزمالك kora Goal

في المقابل يدخل الداهية فوزي البنزرتي المباراة بدوافع تحقيق اللقب بعد أن وصل الفريق للنهائي الثاني خلال السنوات الثلاثة الماضية وهو الذي حصد اللقب في موسم 2016 – 2017.

Advertisements

ES Tunis كورة اون لاين live ES Tunis يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة الزمالك kora Goal

وتم تحديد تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية العاشرة مساء بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش ليكون موعد المباراة.

ES Tunis كورة اون لاين live ES Tunis يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة الزمالك kora Goal

فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الافريقي لكرة القدم تعيين جهاد جريشة الحكم الدولي المصري لإدارة المباراة تحكيمياً.

ES Tunis كورة اون لاين live ES Tunis يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة الزمالك kora Goal

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات في القارة السمراء.