كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة نادى انتر ميلان الإيطالى على دفع راتب البلجيكى روميلو لوكاكو المرتفع مع مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد معه فى الموسم المقبل.
ذكرت صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية أن انتر ميلان وافق على دفع راتب لوكاكو والمقدر بـ 175 ألف جنيه استرلينى أسبوعياً، حيث يأمل النادى الإيطالى فى التعاقد مع المهاجم البلجيكى بمبلغ يقارب 50 مليون جنيه استرلينى، يحصل عليها النادى الإنجليزى، مضيفة أن النيراتزوري يخشى بأن يطالب اليونايتد بمبلغ انتقال مرتفع عن الـ 50 مليون ويعيق انتقاله للنادى الايطالى.
جدير بالذكر أن لوكاكو ابتعد عن التشيكل الأساسى لليونايتد منذ تولى النرويجى أولى جونار سولشاير مهمة تدريب الفريق بدلا من البرتغالى جوزيه مورينيو.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان الإيطالي يقترب من حسم صفقة "لوكاكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.