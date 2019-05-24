إنتر ميلان الإيطالي يقترب من حسم صفقة "لوكاكو"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة نادى انتر ميلان الإيطالى على دفع راتب البلجيكى روميلو لوكاكو المرتفع مع مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد معه فى الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية أن انتر ميلان وافق على دفع راتب لوكاكو والمقدر بـ 175 ألف جنيه استرلينى أسبوعياً، حيث يأمل النادى الإيطالى فى التعاقد مع المهاجم البلجيكى بمبلغ يقارب 50 مليون جنيه استرلينى، يحصل عليها النادى الإنجليزى، مضيفة أن النيراتزوري يخشى بأن يطالب اليونايتد بمبلغ انتقال مرتفع عن الـ 50 مليون ويعيق انتقاله للنادى الايطالى.

جدير بالذكر أن لوكاكو ابتعد عن التشيكل الأساسى لليونايتد منذ تولى النرويجى أولى جونار سولشاير مهمة تدريب الفريق بدلا من البرتغالى جوزيه مورينيو.