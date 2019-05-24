قناة تايم سبورت.. كل ما تريد معرفته عن القناة المجانية الناقلة لأمم أفريقيا

نور عادل
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إطلاق قناة تايم سبورت التي ستذيع منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية.
**مشاهدة أمم افريقيا مجانا
من المقرر أن تتيح قناة تايم سبورت مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية التي ستنظم في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو بشكل مجاني للجماهير المصرية عبر الترددات الأرضية.
**تغطية كاملة
ومن المقرر أن يتمكن المشاهدون من متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر تغطية قناة تايم سبورت، سواء داخل أو...
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