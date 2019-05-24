إطلاق "تايم سبورت" لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، ومجموعة "إعلام المصريين"، عن إطلاق قناة "تايم سبورت،" التي تُذاع عبر نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأتي هذة الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة "إعلام المصريين"، بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصري.
ويمكن للمشاهدين متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب أو لكواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل، يعتبر من أفضل عناصر الإعلام الرياضي.
يضم فريق عمل القناة كوكبة من النجوم، بينهم: أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر و...
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