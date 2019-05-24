المسابقات: الأهلي له مبرراته.. وقد يكون الحل التأجيل حتى نهاية أمم إفريقيا

كتب - هادي المدني:
صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأن الأهلي يمكن أن يكون له مبرراته في طلب مراجهة الدوري الممتاز، لكن الأندية المنافسة على الهبوط لا يحق لها الاعتراض.
وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة "نايل سبورت" الفضائية: "لا يوجد علاقة بين مواجهة المقاولون مع الأهلي، وبتروجيت، فتلك المباراة تجمع منافس على الدوري الممتاز، والمركز الرابع، أما بتروجيت فيلعب من أجل البقاء ولا يوجد أن تعارض بين لعب المقاولون أمام الأهلي وقبل أو بعد مواجهة بتروجيت."
وتابع: "هل الزمالك يمكن أن يتهاون مع أحد الفرق...
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