تذكرتي": لا يمكن نقل ملكية تذاكر لقاءات أمم أفريقيا من شخص لآخر"

كتب - كريم عبدالمحسن

أكد مسئولو الشركة المسئولة عن تطبيق "تذكرتي"، أنه لا يمكن نقل ملكية تذكرة مباريات أمم أفريقيا من شخص لآخر.

قال مسئولو الشركة إنه من يفعل ذلك يتعرض للمساءلة القانونية .