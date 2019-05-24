كتب - كريم عبدالمحسن
أكد مسئولو الشركة المسئولة عن تطبيق "تذكرتي"، أنه لا يمكن نقل ملكية تذكرة مباريات أمم أفريقيا من شخص لآخر.
قال مسئولو الشركة إنه من يفعل ذلك يتعرض للمساءلة القانونية .
كانت هذه تفاصيل خبر تذكرتي": لا يمكن نقل ملكية تذاكر لقاءات أمم أفريقيا من شخص لآخر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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