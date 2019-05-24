شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات بطولة الجائزة الكبرى للجودو، والتى تقام بالصين وتستمر حتى 26 مايو الجارى. وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من أحمد على ومحمد على وعبد الرحمن محمد ومحمد محى وعلى عيد وحاتم عبد الآخر وأحمد وحيد. Advertisements ووفقا للقرعة فمن المقرر أن يلتقى محمد على مع لاعب صينى ، عبد الرحمن محمد أمام بطل المغرب ، أحمد وحيد مع لاعب كوبا ، أمام محمد محى فيلتقى مع لاعب من جورجيا، بينما يلتقى حاتم عبد الاخر مع لاعب بيرو. يذكر أن المنتخب يرافقه سيد أبو ميدان مديرا فنيا، وهاشم محمد رئيسا للبعثة.

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