شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم، الجمعة، معسكر فريق الزمالك تحت قيادة كريستيان جروس، فى أحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمواجهة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد على استاد برج العرب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض أول تدريباته فى العاشرة مساءًا فى برج العرب، وسيقوم جروس بمنح لاعبيه بعض التعليمات الفنية التى سيتم تطبيقها على أرض الملعب، والعمل على حفظها قبل المباراة المرتقبة، خاصة وأن الزمالك يحتاج الفوز بهدفين أو أكثر دون أن تستقبل شباكه أى أهداف حتى يضمن التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، نظرًا لانتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد أحرز التوجولى لابا كودجا فى الدقيقة 94.