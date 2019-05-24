سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة المصرى، بجدول الدورى المصرى ورفض التغيير في جدول المباريات بعد اعتراض عدد من رؤساء الأندية على الجدول.

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