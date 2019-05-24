القيروان التونسى يواجه سلا المغربى بنصف نهائى البطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات دور نصف نهائى البطولة الأفريقية للسلة ، والتى تقام بأنجولا ، حيث يلتقى كل من سلا المغربى مع القيروان التونسى ، لتحديد الحاصل على بطاقة نهائى البطولة .
صعد لقبل نهائى البطولة الأفريقية كل من سلا واليروان و أول أغسطس ، بالإضافة على سموحة من مصر .
ومن المقرر أن يلتقى الفائز من هذه المباراة ، مع الفائز من لقاء سموحة و أول أغسطس فى نهائى البطولة
يذكر أن سموحة ممثل مصر الوحيد فى المنافسات ، بعد التغلب على الأهلى فى ربع نهائى البطولة.
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