رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، فكرة تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل إنهاء الدوري. استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل إنهاء الدوري. وابدى اجيري تمسكه بانطلاق المعسكر يوم 6 يونيو حتى يتمكن من اعداد المنتخب بشكل قوي خاصة وانه يسعى لحصد لقب البطولة وليس مجرد المنافسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجيري يرفض تأجيل انطلاق معسكر المنتخب قبل أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.