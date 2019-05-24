لاعبون مرشحون للاستبعاد من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

دخل 3 لاعبين في قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو المقبل، ضمن المرشحين للاستبعاد من المعسكر قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستقام في مصر.
واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، على ان يتم استبعاد
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