اتحاد الكرة يناقش مقترحًا جديدًا لحل أزمة الدوري .. تعرف عليه

اقترح بعض مسئولي اتحاد الكرة، حلًا جديدًا لأزمة جدول الدوري بعدما اعترضت بعض الأندية على مواعيد الأسبوع الأخير للمسابقة المحلية. وكشف مصدرباتحاد الكرة، ان هناك مقترحا بانطلاق معسكر منتخب مصر في موعده يوم 6 يونيو المقبل
لكن بدون اللاعبين المحليين، على ان ينضموا يوم 10 من الشهر المقبل بحد اقصى.
يستعد منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، والتي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.
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