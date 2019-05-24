رياضة | جوردي ألبا.. طائر إسباني يحمل لواء برشلونة لحصد كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوردي ألبا.. طائر إسباني يحمل لواء برشلونة لحصد كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر جوردي ألبا واحد من أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير الأيسر في العالم وتعول عليه جماهير البلوجرانا كثيراً من أجل مساعده فريقه للحصول على لقب كأس ملك إسبانيا للجمع بين الثنائية المحلية بعد حسم لقاب الليجا.

ودائماً ما كان برشلونة يعاني في غياب اللاعب بداعي الإيقاف أو الإصابة بالإضافة إلى إراحته فلا يوجد في الفريق أي لاعب مميز على نفس المستوى قادر على تعويضه ما جعل الإدارة تتعجل في تجديد تعاقده حتى صيف العام 2024.

ومن المباريات التي تأثر فيها برشلونة بغيابه لقاء الجولة الثالثة والعشرين من الليجا حينما واجه برشلونة أتلتيك بيلباو وإنتهت المباراة بالتعادل السلبي واجهت كتيبة فالفيردي وقتها مشكلة على مستوى الحفاظ على النسق وتكامل المجموعة.

وعكفت إدارة البلوجرانا على التجديد للاعب الذي كان عقده سينتهي بنهاية عام 2020 وبدأ الحديث عن ملف بقائه بين جدران ملعب الكامب نو قبل مونديال روسيا 2018 لكن الملف تم تأجيله في أكثر من مناسبة بسبب عدم توصل الطرفين إلى حلول وسط.

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ويتميز ألبا بقدره فائقة على الإنطلاق بسرعة جنونية من الناحية اليسرى ويقوم برفع عينه لمتابعة أقرب اللاعبين القادمين من الخلف للتمرير إليهم ما يجعل الفريق يهدد مرمى الخصوم في أكثر من مناسبة.

ونجح البا في أن يشارك مع برشلونة ويساهم في الحصول معهم على لقب الليجا إذ لعب 32 مباراة أساسياً وشارك في أربعة لقاءات كبديل سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية آخرين.

كما لعب التفاهم بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دوراً كبيراً ساهم في إنهاء الكثير من المباريات الصعبة والمصيرية.

فهل يقدر ألبا على مساعده برشلونة في الجمع بين ثنائية الدوري والكأس أم سيكون للخفافيش رأي آخر ؟