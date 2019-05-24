مرتضى منصور: طارق حامد زى عنتر بن شداد وهذا سر نجاحه مع الزمالك والمنتخب...

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جدة - عمرو شويل شبه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض بعنتر بن شداد قبل مواجهة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف مرتضى منصور خلال الجسلة التى عقدها مع اللاعبين وأذاعها برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: " طارق حامد مثال للاعب المجتهد والمخلص، بيفكرني بعنتر ابن شداد، يعمل دائمًا في صمت وهذا سر نجاحه مع الزمالك والمنتخب".
ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.
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