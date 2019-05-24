شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يدفع ببدلاء لثنائي الفريق أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة محمود جابر على تجهيز بدلاء للثنائى محمد الشامى ومحمد صادق للدفع بهما فى المباراة المقبلة أمام الجونة . ويفقد الإسماعيلى جهود الثنائى محمد الشامى ومحمد صادق عن مواجهة الجونة اثر حصولهما على الانذار الثالث فى مواجهة الأهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق . Advertisements ويستعد الاسماعيلى لخوض مواجهة أمام الجونة الأثنين المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة الــ34 بمسابقة الدورى المحلى.

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