شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى يستأنف التدريب للقاء الزمالك 30 مايو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الانتاج الحربى تدريباته فى العاشرة مساء اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة الزمالك ومنح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات عقب التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للمسابقة . ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. Advertisements ويحتل الانتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتين .

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