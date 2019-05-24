شكرا لقرائتكم لماذا لا يشارك أحمد مدبولى مع الزمالك؟ مرتضى منصور: امسحها فيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك من أزر أحمد مدبولى لاعب الفريق الأبيض لعدم مشاركاته فى المباريات". أضاف مرتضى منصور خلال الجسلة التى عقدها مع اللاعبين وأذاعها برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: "معلش يا مدبولى امسحها فيا" Advertisements تابع رئيس الزمالك :" أتمنى أن أرى بوطيب وأحداد فى الملعب وكل اللاعبين يشاركوا". ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.

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