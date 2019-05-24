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تعرف على نتائج فعاليات اليوم الـ16 لدورة نادي الصيد برعاية "الخليج 365"...

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شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج فعاليات اليوم الـ16 لدورة نادي الصيد برعاية "الخليج 365"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل فعاليات اليوم لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365 ، حيث جاءت نتائج اليوم الـ16 كالتالي: 

 

مواليد 2007 

فوز الاهلي علي فيوتشر محمدكمال 

2/1 

 

مواليد 2005

فوز cfc  علي كرداسه 

2 / 0

 

فوز شامبيونز علي المستقبل 

2 /0

 

تعادل سوكر مع الاحلام  2 / 2

 

مواليد 2003

فوز الجونه علي الاهلي 

2-/ 0

 

تعادل فريقي اولاد عادل برعي مع الدرب الأحمر 2-/ 2

 

 السن  المفتوح 

تعادل فريقي سعودي والمستشار يحي جمال

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فوز محي الخولي علي ستار ز

3 / 0

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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