شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج فعاليات اليوم الـ16 لدورة نادي الصيد برعاية "الخليج 365"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل فعاليات اليوم لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365 ، حيث جاءت نتائج اليوم الـ16 كالتالي: مواليد 2007 فوز الاهلي علي فيوتشر محمدكمال 2/1 مواليد 2005 فوز cfc علي كرداسه 2 / 0 فوز شامبيونز علي المستقبل 2 /0 تعادل سوكر مع الاحلام 2 / 2 مواليد 2003 فوز الجونه علي الاهلي 2-/ 0 تعادل فريقي اولاد عادل برعي مع الدرب الأحمر 2-/ 2 السن المفتوح تعادل فريقي سعودي والمستشار يحي جمال Advertisements فوز محي الخولي علي ستار ز 3 / 0



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