شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك للاعبين: متخافوش وراكم 80 ألف مشجع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للاعبي الفريق الأبيض إنه تم صرف مكافأت لكل لاعب بعد لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربى رغم الخسارة، لكنكم كنتم رجال وعلى قدرالمسؤولية".

وأضاف مرتضى منصور خلال الجسلة التى عقدها مع اللاعبين وأذاعها برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: " لازم كل لاعب يبذل كل ما لديه في المباراة المقبلة، من أجل التتويج بكأس الكونفدرالية لأول مرة، اللى مش قادر يلعب يقول، ومتخافوش يوم الاحد وراكم 80 ألف مشجع"

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.