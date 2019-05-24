شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: لن نلعب أى مباراة بعد الإنتاج قبل إقامة لقاء الأهلى وبيراميدز بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن طلباته للموافقة على خوض مباريات الأبيض المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

قال منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، "الأهلى سيلعب أمام المقاولون العرب، والزمالك سيلعب أمام الانتاج الحربى، ولكن إذا كان اتحاد الكرة يرغب فى إقامة مباراة أخرى للزمالك من المؤجلات يجب أن يخوض الأهلى مباراته أمام بيراميدز فى كأس مصر، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل".

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أشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه يرفض وجود أى لجنة تضم أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، لوجود خصومة بينهما، مطالبا بخروجه من هذا الأمر مثلما يحدث مع القضاه منعًا للحرج -وفقا لما قاله-.

يذكر، أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد وضعت مباراة للزمالك قبل التوقف الخاص ببطولة أمم إفريقيا ليواجه الإنتاج الحربى، ثم يخوض مباراة أخرى لم يتحدد طرفها ستكون ضد الجونة أو حرس الحدود.