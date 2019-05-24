شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: المفروض جروس عارف أنه فيه تغيير تالت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك جروس المدير الفنى للفريق الأبيض بالدفع بالتغيير الثالث أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد.
قال مرتضى منصور خلال الجسلة التى عقدها مع اللاعبين وأذاعها برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور :" فيه تغير ثالث يا جروس المفروض أنه يتم".
ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.
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