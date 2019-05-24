شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك للاعبيه: اللى هيباصى هياخد مكافأة أكتر من اللى هيجيب الهدف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك اللاعبين بالتعاون داخل أرضية الملعب وعدم الأنانية لتخطى عقبة نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية قال مرتضى منصور خلال الجسلة التى عقدها مع اللاعبين وأذاعها برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور :" اللاعب هيباصى وهيعمل أسيست هياخد مكافأة اكتر من اللى هيجيب الهدف". ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.

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