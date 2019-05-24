شكرا لقرائتكم عامر حسين يتمسك بجدول الدورى ويلوح بالاستقالة لأبوريدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة المصرى، بجدول الدورى المصرى و رفض التغير في جدول المباريات بعد اعتراض عدد من رؤساء الأندية على الجدول.

وعلم "الخليج 365"، أن عامر حسين هدد بأنه سيقدم استقالته لهانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى حالة تغير المباريات التى تم تحديد موعدها فى جدول الدورى .

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمسئولى أندية الأهلي و الزمالك لبحث أزمة جدول الدوري بعد إعتراض أكثر من نادي عليه.

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وقرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول.

وتأتى تلك اللجنة التى تم تشكيلها من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.