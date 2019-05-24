شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يجهز بدلاء للشامى وصادق أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر على تجهيز بدلاء للثنائى محمد الشامى ومحمد صادق للدفع بهما فى المباراة المقبلة أمام الجونة . ويفقد الإسماعيلى جهود الثنائى محمد الشامى ومحمد صادق عن مواجهة الجونة اثر حصولهما على الانذار الثالث فى مواجهة الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق . ويستعد الاسماعيلى لخوض مواجهة أمام الجونة الأثنين المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة الــ34 بمسابقة الدورى المحلى.

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