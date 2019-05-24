شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف التى تستضيفها روسيا على صعيد السيدات والرجال .

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ويشارك فى هذه البطولة من مصر كلا من ، مهاب سامر و زياد السيسى فى منافسات الرجال و ندى حافظ فى منافسات السيدات .

يقود المنتخب فى هذه البطولة المدرب شريف البكرى، حيث لم يرأس البعثة أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.