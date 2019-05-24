صور ..طنطا يبدأ الاستعداد للعودة للممتاز بضم 3 صفقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى طنطا برئاسة فايزعريبى ضم 3 صفقات جدد لدعم فريق الكرة ضمن استعدادات الفريق للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل 2019 - 2020. وجاءت أسماء اللاعبين كالتالى : أحمد فهمى " صيد المحلة" و محمود صلاح " كفر الشيخ" وجون جميل " النصر " وشهرته (جون مانجا) أحد أبرز لاعبى فرق دورى القسم الثانى خلال الموسم الماضى . نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة " بحري " بدوري القسم الثاني. Advertisements

صفقات طنطا

صفقات طنطا

صفقات طنطا

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