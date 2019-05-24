سوبر كورة.. مرتضى منصور:لن نلعب أى مباراة بعد الإنتاج قبل لقاء الأهلى وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن طلباته للموافقة على خوض مباريات الأبيض المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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