شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يبدأ الاستعداد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الإنتاج الحربى تدريباته فى العاشرة مساء اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة الزمالك ومنح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات عقب التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للمسابقة . Advertisements ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. ويحتل الانتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتين .

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