شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة الأهلى و الزمالك لحضور اجتماع اتحاد الكرة لبحث أزمة جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة الدعوة لمسئولو الأهلي و الزمالك لحضور اجتماع الجبلاية و المنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري بعد اعتراض أكثر من نادى عليه.

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول.

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طشف أحمد شوبير أنه تم التحدث مع الأندية أصحاب الأزمة و المتضررين من جدول الدوري وسيحضرون غداً الإجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لإستكمال مسابقة الدوري.

وتأتى تلك اللجنة التى تم تشكيلها من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.