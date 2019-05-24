شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر مساواة اللاعبين بمكافات الكونفدرالية ورسائل خاصة لحفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن الفريق الأبيض وصل إلى المباراة النهائية بتوفيق من الله ومجهود جميع اللاعبين، مشددًا على أن المباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ستكون بطولة خاصة لا يجوز بها أى استهتار.

وأضاف منصور خلال فيديو له مع لاعبى الزمالك قبل المباراة، الفوز بالكونفدرالية سيمنحكم فرصة الدخول فى التاريخ لأنها ستكون أول بطولة بمسماها الجديد تحصل عليها القلعة البيضاء، مضيفًا أن مباراة الذهاب كانت تسير بشكل جيد بعد الأداء الجيد من اللاعبين لولا الهزيمة فى الثوانى الأخيرة، قائلاً: "هذه الهزيمة لا يُلام عليها اللاعبين ولكن هناك مدير فنى يعرف جيدًا أن هناك تغيير ثالث لابد أن يقوم به لإنهاء المباراة ولكنه لم يفعل ذلك".

وواصل رئيس الزمالك،"أى لاعب غير قادر على اللعب يطلع من المباراة وأى لاعب نازل يهزر أو يلعب المباراة للمنظرة يطلع، لا يجب أن يتم مجاملة أى لاعب على حساب الفريق حتى لا يتم إهدار مجهود اللاعبين فى 90 دقيقة بسبب هذه الأخطاء"، مضيفا: "فريق نهضة بركان فريق كبير ولكن لا يمكن الاستهتار به فسوف يلعب مباراة برج العرب دون ضغوط جماهيره، ولكن يجب أن يضع اللاعبين تركيزهم طوال الـ90 دقيقة وعليهم أن يعلموا أن هناك 80 ألف مشجع سيكون متواجد فى ستاد برج العرب لدعمهم فهناك 40 ألف تذكرة تم توزيعهم فى القاهرة والإسكندرية حتى الآن".

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أكد مرتضى أن مكافآت مباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية سيتم توزيعها على اللاعبين قبل مباراة العودة خاصة أن اللاعبين أدوا ما عليهم خلال المباراة، قائلاً: "ليست المرة الأولى التى سنصرف فيها مكافآت للاعبين رغم الهزيمة فى أى مباراة وذلك بسبب الأداء فى الملعب، مشددًا على اللاعبين بضرورة أن يقاتلوا فى مباراة العودة لإسعاد ملايين الجماهير التى ستلتف حولهم، مؤكدًا حزنه على غياب الثنائى حمدى النقاز وعمر السعيد عن مباراة الإياب بسبب الإيقاف، مشيرًا إلى أن الفريق به الكثير من البدائل الجاهزة فى كل مركز.

ووجه مرتضى منصور حديثه إلى أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، قائلاً: "أنت أحسن لاعب كرة انجبته ملاعب كرة القدم غصب عن أى حد"، متابعًا كلامه لأحمد مدبولى قائلاً: "معلش يا مدبولى امسحها فيا اليومين دول بس".

واختتم، "مكافآت الفوز ببطولة الكونفدرالية سيتم توزيعها على اللاعبين بالتساوى سواء الذين شاركوا أو لا".