شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرماية تتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه إلى ألمانيا اليوم الجمعة، بعثة منتخب الرماية للمشاركة فى كأس العالم لضغط الهواء المقرر انطلاقه خلال الفترة من 26 وحتى 31 مايو الجارى . Advertisements وتضم قائمة اللاعبين كلا من: رامى أحمد وحافظ جمال فى منافسات المسدس، بالإضافة إلى الزهراء شعبان وهدير سيد مخيمر وشيماء حشاد ودينا العيسوى فى منافسات البندقية. كما يشارك فى منافسات البندقية رجال الرامى أسامة محمد السيد، فيما يرأس البعثة عبد الرازق محمد عضو مجلس الإدارة، ويرافقه طارق صادق المدير الإدارى.

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