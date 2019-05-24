شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يجهز قائمة بديلة للمصابين قبل انتهاء الدورى و الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني رمزي مدرب المنتخب الوطنى أن هناك قائمة بديلة من اللاعبين فى حالة إصابة أي لاعب من العناصر الأساسية المختارة للقائمة الأولية للفراعنة المختارة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

كان منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري قد اختار 25 لاعبا للمشاركة فى الكان وهم : أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة) ، على أن يتم استبعاد اثنين منهم يوم 11 يونيو حيث تنص لوائح الكاف على قيد كل منتخب لـ23 لاعب.

تابع رمزي لـ " الخليج 365" هناك قائمة بديلة من اللاعبين فى حالة تعرض أى لاعب للإصابة من قائمة الـ25 لاعب، سواء فى المباريات المتبقية من الدوري التى ستقام قبل البطولة ، أو خلال مباراة نهائى الكونفدرالية التى سيخوضها الزمالك الأحد أمام نهضة بركان المغربي.