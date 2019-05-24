شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجتمع اليوم لحل أزمة مباريات الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس ادارة الاهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماع اليوم الجمعة بمقر النادى بالجزيرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقيه من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخراً وأثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية لا سيما وإنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسه سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط.

أيضًا جاء في قراءة مواعيد المباريات المتبقية الترتيب الذي جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف واداء جميع الفرق لمبارياتها في اجواء مماثلة تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفه .

وهذا الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الاعداد للموسم الجديد وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق أخرين وأيضًا الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الافريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة وهي فترة لاتكفي لعملية الاحلال والابدال التي تقوم بها كل الاندية مع نهاية كل موسم.