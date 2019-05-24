​وزارة الشباب والرياضة تستقبل الوفود الأفريقية المشاركة في مهرجان (يوم أفريقيا)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الوفود الأفريقية المشاركة في مهرجان يوم أفريقيا، الذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من 22 - 26 مايو، احتفالاً بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً)، وفي إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ورحبت وزارة الشباب والرياضة بالوفود الأفريقية من دول غينيا كوناكري والمغرب والجزائر وغانا وأغندا ومدغشقر وموريتانيا وزيمبابوي وكينيا والكونغو الديمقراطية والصومال وارتيريا والجابون وبنين ونيجيريا وتنزانيا وجنوب السودان.

Advertisements

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، في بيان اليوم الجمعة، أن فعاليات المهرجان تشمل تنفيذ جدارية فنية تعكس روح التعاون والتضامن الأفريقي بين شباب الدول الافريقية بأحد جدران مركز شباب الجزيرة واحتفالاً برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يشارك فيها شباب الوفود الافريقية.

كما تتضمن فعاليات المهرجان تنظيم معرض للأشغال اليدوية والتراثية والمأكولات التي تشتهر بها الدول الافريقية، واستعراض الأعمال الفنية الخاصة بالمسابقة الفنية لتنفيذ بورتريه فني لأحد المؤسسين للاتحاد الافريقي علاوة على تنفيذ فعالية فنية كبرى على المسرح الروماني بمركز شباب الجزيرة بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة مع عروض فنية لفرق الفنون الشعبية التابعة لمراكز الفنون بالمحافظات.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن فعاليات المهرجان تشمل - أيضاً - تنفيذ أنشطة رياضية للوفود الافريقية المقيمين بجمهورية مصر العربية والوافدين من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية واتحاد الشركات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج سياحي وترفيهي للوفود الأفريقية المشاركة ، للتعرف على المعالم السياحية والتاريخية بجمهورية مصر العربية.