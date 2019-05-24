النشرة الرياضية.. احتجاج الإسماعيلي.. ولجنة لمشاكل الدوري.. وبيان الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا عن أبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 23 مايو.

قضية جديدة.. القضاء الفرنسي يتهم ناصر الخليفي بالفساد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن اتهام القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان بقضايا فساد على خلفية منح الدوحة شرف تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2019 على حساب منافسيها.

تقارير: نهضة بركان يستعيد خدمات 3 لاعبين قبل مواجهة الزمالك

استعاد فريق نهضة بركان المغربي بقيادة مدربه منير الجعواني، خدمات ثلاثة لاعبين قبل مباراة الزمالك في إياب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

أول تعليق من مانشستر سيتي على رحيل جوارديولا

كشف ألبرتو جالاسي عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أن رحيل مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا ليس له أساس من الصحة.

مصدر بالإسماعيلي لمصراوي: سنحتج على موعد مباراة الزمالك

قال مسؤول بإدارة الإسماعيلي، إنهم سيحتجون على موعد مباراة فريقهم أمام الزمالك والتي من المقرر إقامتها بعد نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية.

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رئيس الزمالك يُعلن الموافقة على طباعة 10 آلاف تذكرة جديدة لنهائي الكونفيدرالية

قال رئيس نادي الزمالك، إن وزارة الداخلية وافقت على طباعة 10 آلاف تذكرة جديدة لطرحها للبيع لجماهير النادي لحضور مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل.

أبو ريدة يشكل لجنة برئاسة شوبير لبحث مشاكل الدوري

قرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني؛ لبحث مشاكل الدوري.

في 6 نقاط.. الأهلي يوضح موقفه من جدول الدوري ويحدد موعد الحسم

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للفريق الأول، للتشاور حول موقف النادي من المباريات المتبقية لبطولة الدوري.

مران الزمالك.. جلسة فنية لجروس.. ومصطفى محمد يدعم الفريق قبل نهائي الكونفدرالية

عقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين، على هامش مران اليوم، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مدحت شلبي يطرح حلين للخروج من أزمة جدول الدوري

طرح مدحت شلبي مقدم البرامج الرياضية، حلاً لأزمة جدول الدوري، بعد اعتراض الأندية.