المسابقات: الأهلي له مبرراته.. وقد يكون الحل التأجيل حتى نهاية أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأن الأهلي يمكن أن يكون له مبرراته في طلب مراجهة الدوري الممتاز، لكن الأندية المنافسة على الهبوط لا يحق لها الاعتراض.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة "نايل سبورت" الفضائية: "لا يوجد علاقة بين مواجهة المقاولون مع الأهلي، وبتروجيت، فتلك المباراة تجمع منافس على الدوري الممتاز، والمركز الرابع، أما بتروجيت فيلعب من أجل البقاء ولا يوجد أن تعارض بين لعب المقاولون أمام الأهلي وقبل أو بعد مواجهة بتروجيت."

وتابع: "هل الزمالك يمكن أن يتهاون مع أحد الفرق التي سيواجهها؟ بالطبع الفريق لن يفرط في نقطة وهو ينافس على الدوري الممتاز، وبالتالي لا يوجد مشكلة على الإطلاق تمنعه من اللعب."

وأضاف: "الأهلي لديه مبرر يدفعه إلى للمطالبة بوضعه في موقف متكافئ مع الزمالك قبل أن يخوض مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز، أما الأندية التي تنافس على الهبوط فمبرراتها لرفض جدول الدوري الممتاز غير منطقية."

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وواصل :"الإنتاج الحربي سيلعب أمام الزمالك في يوم 30 مايو، لأنه يجب أن يلعب 3 يونيو في الدوري المباراة الأخيرة."

واستطرد: "اللجنة التي تم وضعها لشرح جدولة المباريات المقبلة لا تهدف لإجراء تغيير في مواعيد المباريات، لكنها ستشرح الموقف لكافة الأندية المعنية."

وانتقل للحديث عن الأزمة التي يمكن أن تحدث بشأن قيد اللاعبين: "مشكلة امتداد الموسم المحلي حتى موعد مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية وتأثير الأمر على قيد اللاعبين محليًا تخص شئون اللاعبين وليس لجنة المسابقات وهذا الأمر تم حله في مواسم سابقة."

واختتم تصريحاته قائلًا: "من الممكن أن يتم التوصل لحل بين الأندية الـ18 المشاركة في الدوري الممتاز لتأجيل استئناف البطولة حتى نهاية بطولة إمم إفريقيا، لكن من جانبي قمت بأفضل شيء ممكن لإنهاء الموسم بهذا الشكل وأن نصل لأمم إفريقيا وهناك 3 مباريات متبقية فقط."