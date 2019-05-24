في 6 نقاط.. الأهلي يوضح موقفه من جدول الدوري ويحدد موعد الحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للفريق الأول، للتشاور حول موقف النادي من المباريات المتبقية لبطولة الدوري.

وأصدر اتحاد الكرة جدول مواعيد لبعض المباريات المؤجلة، والجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، والتي اعترض عليها النادي الأهلي.

ووفقا بيان النادي الأهلي، نشره عبر موقعه الرسمي، فإن الجدول الجديد لم يراع مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة على الصدارة، أو المتصارعين على الهبوط، بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف.

وأكد الأهلي في بيانه أنه تعاون في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة وموافقته على أداء مباراة كل ٧٢ ساعة طوال ثمان مباريات، وعدم التعقيب على التأجيل المتكرر لعدد من المباريات للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة.

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واعتبر الأهلي أن الجدول الجديد يعوق الترتيب لفترات الاعداد للموسم الجديد وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق أخرين.

وناقش الخطيب وعبدالحفيظ، في جلسة استمرت ساعتين الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الأندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الأمم الأفريقية (٦٠ يومًا).

وأوضح الأهلي أن الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة، هي فترة لاتكفي لعملية الإحلال والإبدال التي تقوم بها كل الأندية مع نهاية كل موسم.

واختتم البيان: "الخطيب وعبدالحفيظ سيستكملان الاجتماع بعد ظهر الجمعة، لرفع الأمر لمجلس الإدارة لاتحاد القرار الذي يتماشى مع حقوق النادي".