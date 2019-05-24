حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تحفيز لاعبي الفريق، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، الأحد، المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وقال مرتضى منصور خلال جلسته مع اللاعبين التي تم إذاعتها ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "المباراة المقبلة ليست تهريج،البطولة ستساهم في زيادة تاريخك، قدمتم مباراة كبيرة في المغرب، ولكن عدم التركيز في آخر ثواني، ضيع مجهودكوا".
وأضاف: "مينفعش لاعب يلعب بمنظرة الماتش الجاي، انتوا هتشوفوا جمهور اول مرة في حياتكوا هتشوفوا العدد ده، 80
وتابع: "كلكم لاعيبة رجالة أيمن حفني، أعظم لاعب أنجبته الكرة المصرية، وطارق حامد عنتر بن شداد، إن شاء الله بإرادة الملايين وتوفيق ربنا أولا وأخيرا مش هتخذلوا جمهوركم".
واختتم: "قررت صرف مكافآت رغم الهزيمة، عشان كنتوا رجالة وبعد الماتش إن شاء الله لما نحصل على البطولة، بإذن الله هيبقى في مكافآت تاريخية".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يوجه رسالة هامة للاعبي الزمالك قبل لقاء نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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