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طارق يحيي يهاجم مدحت شلبي بسبب مباراة الزمالك ونهضة بركان

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هاجم طارق يحيى نجم الزمالك السابق، الإعلامي مدحت شلبي، بسبب تهميش الأخير للقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي المقرر له الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال طارق يحيى عبر برنامج الزمالك اليوم: "هناك إعلامي من المفترض أن يكون كبيرا، لم يتحدث عن النهائي الذي سيخوضه ممثل مصر الوحيد نهائي الزمالك يوم الأحد،

وخصص برنامجه لتخصيص جدول مفصل للنادي الأهلي، لنهاية الدوري قبل أمم إفريقيا".

وأضاف: "الإعلامي يريد أن يخوض الزمالك 4 مباريات أو 5 في غصون 13 يوما، كل هذا من أجل مصلحة الأهلي، وتناسى أن الزمالك في نهائي بطولة قارية، ابتعدوا عن المنافسة

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المحلية وركزوا مع الزمالك الذي من المفترض أن يُدعم من جانب مصر كلها، هو الحدث الأهم، ايه التهريج ده يا جماعة، مفيش تدعيم ليه؟، الزمالك لو حصل على البطولة سيضيف لمصر لقبا".

واختتم: "أين هيئة السكة الحديد التي خصصت 4 قطارات لجماهير الأهلي في لقاء صن داونز بالعودة، ولم تخصص أي شئ لجماهير الزمالك رغم ان الأهلي كان في ربع النهائي والزمالك سيخوض نهائي قاري، ليه المعايير مختلفة".
 

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