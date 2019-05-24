رياضة | موعد انطلاق بث قناة تايم سبورت وترددها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد انطلاق بث قناة تايم سبورت وترددها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، يوم السبت المقبل، صوب قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها على الأراضي المصرية بداية من 21 يونيو حتى 19 من يوليو القادم.

وكانت الجماهير المصرية قد تلقت صدمة قوية بسبب أسعار تذاكر البطولة المرتفعة، لذلك كانت تتجه الأنظار صوب مجموعة قنوات "بي إن سبورت" المشفرة الناقلة للبطولة، إلا أن الجماهير فوجئت بخبر سار يؤكد إذاعة مباريات البطولة عبر قناة "تايم سبورت" على القمر الصناعي نايل سات.

Advertisements

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 سبورت" موعد انطلاق البطولة وترددها كالتالي:

من المنتظر أن ينطلق بث قناة "تايم سبورت" بشكل رسمي يوم السبت المقبل، عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11449 أفقي، بالإضافة إلى بثها عبر الحيز الأرضي UHF 32.

والجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يقام بمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، والتي يعد المنتخب المصري من أبرز مرشحيها نظرًا لعاملي الأرض والجمهور، بالإضافة لإمتلاكه كوكبة من النجوم يأتي على رأسهم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.