رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم القادسية الكويتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم القادسية الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي من التعاقد مع الكويتي فهد الأنصاري نجم نادي القادسية الكويتي.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن أعضاء شرف النادي سيتواصلون مع الأنصاري ووكيل أعماله في الأيام المقبلة، للظفر بخدماته على سبيل الإعارة خلال الإنتقالات الصيفية.

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وسبق لصاحب الـ 32 عامًا خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي مع نادي الاتحاد على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى الفيصلي في الموسم الماضي، ليعود بعدها مرة أخرى للدوري الكويتي.

الجدير بالذكر أن لاعب وسط القادسية الكويتي شارك في 57 مباراة بالدوري السعودي، ساهم خلالها في إحراز 11 هدفًا.