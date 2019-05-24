رياضة | عاجل.. جنح القاهرة ترفض طعن مدحت شلبي ضد مجلس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جنح القاهرة ترفض طعن مدحت شلبي ضد مجلس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد رشاد برفض الإستئناف المرفوع من مدحت شلبي طعنا على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة القاضي بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، ومبلغ عشره آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكان شلبى قد تناول الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بعبارات مسيئة ومضللة، اعتبرتها المحكمة تمثل جرائم سب وقذف فى حقهما من خلال برنامج مساء بيراميدز.

Advertisements

وكان مجلس الإدارة قد اتخذ قرارًا بالإجماع، بمقاضاة كل المتجوزين والمسيئين للنادي وإدارته وجماهيره ،ومن بينهم المذكور، وكلفت الإدارة محمد عثمان المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين فى حق الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره.