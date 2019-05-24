رياضة | عاجل.. الكشف عن موعد تقديم جوارديولا مدربا لـ"رونالدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن موعد تقديم جوارديولا مدربا لـ"رونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي اقتربت بشده من الحصول على توقيع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من أجل تولي المهمة التدريبية للبيانكونيري خلفاً لأليجري المقال.

وقال موقع " فوتبول إيطاليا " إن يوفنتوس إقترب من إقناع جوارديولا لتولي المهمة الفنية للفريق ومن المنتظر أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

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وتابع الموقع في تقريره أن رئيس اليوفي إتفق مع بيب على أن تكون العقود بين الطرفين لمدة أربعة مواسم سيحصل مقابلها على 24 مليون يورو بصورة سنوية.

وسوف يوقع بيب على العقود يوم الرابع من شهر يونيو من أجل تولي القيادة الفنية لبطل الدوري الايطالي على الرغم من أنه صرح الاسبوع الماضي عدم وجود أي نية لدية للرحيل عن مانشستر سيتي.