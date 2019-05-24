رياضة | منتخب مصر لـ"الخليج 365 الرياضي": لم نسمع عن اقتراح تأجيل انطلاق معسكر أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر لـ"الخليج 365 الرياضي": لم نسمع عن اقتراح تأجيل انطلاق معسكر أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، تأجيل بداية معسكر المنتخب الإستعدادى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتى ستنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وتردد مساء الخميس أنباء عن تأخير بداية معسكر الفراعنة، لمدة أيام، من أجل الإنتهاء من مباريات الدوري العام المصري، قبل إنطلاق البطولة.

Advertisements

وصرح إيهاب لهيطة مدير المنتخب، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن تأجيل انطلاق معسكر المنتخب لم أسمع عن ذلك تماماً ولم يبلغنى أى شخص عن ذلك الإقتراح".

يذكر أن معسكر المنتخب الوطنى، من المقرر أن ينطلق يوم 6 يونيو المقبل، إستعداداً للمشاركة فى الكان.