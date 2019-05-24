انت الان تتابع طلعت يوسف يكشف تفاصيل جديدة في اتفاقه مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

طلعت يوسف

كشف طلعت يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد السكندري، تفاصيل اتفاقه مع مجلس إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي، حيث أكد يوسف في تصريحات خاصة للفرسان أنه سيتولى المسؤولية في مباراة سموحة فقط ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري وأنه وضع شرطًا لذلك وهو إقامة هذه المباراة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا وعدم تأجيلها إلى ما بعد البطولة. وشدد يوسف على أن هذا كان شرطه الوحيد لأنه يمر بظروف شخصية ستعوق استمراره في حالة تأجيل المباراة، بسبب مرض شقيقه الذي يتلقى العلاج في ألمانيا وهو ما يستدعي تواجده معه في هذه الظروف.

Advertisements

وأعلن يوسف تشكيل الجهاز المعاون له في هذه المباراة والذي يضم محمد إبراهيم ومنير عقيلة وهاني أحمد وأيمن طاهر. يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري أعلن عن اتفاقه مع طلعت يوسف على تولي مهمة تدريب الفريق خلال مباراة سموحة في الدوري بعد أن تقدم حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق باستقالته عقب الخسارة