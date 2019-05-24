تفاصيل جلسة الخطيب مع سيد عبد الحفيظ

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كشف النادي الأهلي تفاصيل الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للتشاور حول تعديلات لجنة المسابقات باتحاد الكرة على جدول الدوري

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا يكشف من خلاله تفاصيل الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع جهاز الكرة بالنادي الذي تمثل في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرا. وجاء نص البيان كالتالي: "عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعا مطولا اليوم الخميس مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا".

وتابع:" وأثارت جدلا كبيرًا بين معظم الأندية لاسيما أنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط، وخلال الاجتماع شرح سيد عبدالحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا

وتابع:" وأثارت جدلا كبيرًا بين معظم الأندية لاسيما أنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط، وخلال الاجتماع شرح سيد عبدالحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا الموسم ومواعيد مباريات الأهلي وتعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة وموافقته على أداء مباراة كل 72 ساعة طوال ثماني مباريات.. وأيضًا عدم تعقيب الأهلي على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة". وانتظارًا لاضطلاع الكل بمسؤولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختام البطولة، أيضًا جاء في قراءة مواعيد المباريات المتبقية الترتيب الذي جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف وأداء جميع الفرق لمبارياتها في أجواء مماثلة تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفة، كما تطرق الاجتماع إلى الاهتمام الواضح من جانب اتحاد الكرة بتحديد موقف الهابطين دون الأخذ في الحسبان تأثير الترتيب الخاص بإقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدوري وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة. وواصل: "شهدت الجلسة بين رئيس الأهلي ومدير الكرة والتي استمرت قرابة الساعتين إلى الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الاندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الأمم الأفريقية (60 يومًا)، الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الإعداد للموسم الجديد وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق آخرين". وأتم: "وأيضًا الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة وهي فترة لاتكفي لعملية الإحلال والإبدال التي تقوم بها كل الأندية مع نهاية كل موسم، هذا وتستمر المشاورات بين محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكميلية بعد ظهر غد يعقبها رفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي". وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018/ 2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الإثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة. Advertisements وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي: - الإثنين 27- 5- 2019 الجونة× الإسماعيلي– استاد الجونة

نجوم المستقبل× إنبي– بتروسبورت

مصر المقاصة× طلائع الجيش– ملعب المقاولون

الداخلية× المصري– استاد الجيش بالسويس - الخميس 30- 5- 2019 الزمالك× الإنتاج الحربي– بتروسبورت

حرس الحدود× بيراميدز– ملعب المكس -الإثنين 3- 6- 2019 بتروجت× المقاولون العرب– استاد الجيش بالسويس

الإنتاج الحربي× وادي دجلة– استاد كلية الشرطة.

الاتحاد× سموحة– ملعب المكس

حرس الحدود أو الجونة× الزمالك– تحديد الملعب وفقًا لتحديد المباراة. وسيتم تحديد طرف مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة بعد مباراتي حرس الحدود أمام بيراميدز، والجونة أمام الإسماعيلي. وستقام جميع المباريات المُعلنة في الجدول الحالي في العاشرة مساءً نظرًا لأن جميع تلك المواجهات ستكون خلال شهر رمضان الكريم.

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