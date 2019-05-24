انت الان تتابع عامر حسين: تأجيل كل المباريات وارد والأهلي له مبررات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

عامر حسين

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأندية التي تنافس على الهبوط في بطولة الدوري الممتاز ليس لها مبررات للاعتراض على جدول المباريات الأخيرة في المسابقة. وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه لا يوجد أي تعارض بين مباراة المقاولون والأهلي، بموقف فريق بتروجت، الموجود في منطقة الهبوط، كما أنه من غير المنطقي أن يتهاون الزمالك مع أي فريق يواجهه في المباريات المتبقية لأنه ينافس بقوة على لقب الدوري، إذا لا توجد أي أزمة هنا.

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وأشار إلى أن اعتراض الأهلي مفهوم وله مبرراته في إعادة النظر بالجدول الجديد، لأنه ينافس الزمالك على لقب الدوري وبالتالي من حقه أنه يطلب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الفريق الأبيض قبل مباراتهما معًا في ختام البطولة. وأوضح عامر أن اللجنة التي قرر اتحاد الكرة تشكيلها لحل الأزمة، دورها شرح الموقف لدى كل الأندية،