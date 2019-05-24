"صلاح" الأول في كل شئ بين لاعبي ليفربول بالبريمرليج

قدم النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، موسما رائعًا بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج"، رغم احتلال الريدز المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب بفارق نقطة واحدة فقط.
"صلاح" يتصدر في كل شئ:
_ حصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، برصيد 22 هدفًا، بالتساوي مع زميله بالفريق، السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير أوباميانج، مهاجم أرسنال.
_ محمد صلاح كان الأكثر مشاركة في مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي، برصيد 30 مباراة، بالتساوي مع المدافع الهولندي فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون بيكر.
_ محمد صلاح هو الأكثر صناعة للفرص بين لاعبي ليفربول، برصيد 68 فرصة محققة.
_ محمد صلاح هو الأكثر تسديدا بين لاعبي الدوري الإنجليزي، مسجلا 137 تسديدة.
_ كان صلاح الأكثر مراوغة بين لاعبي ليفربول، محققًا 81 مراوغة ناجحة.
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