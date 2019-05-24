شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ملف الترشح.. والمسحل يقدم أعضاء إدارته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

بات في حكم المؤكد تولي ياسر المسحل سُدة كرسي رئاسة اتحاد القدم السعودي، بعد أن تقدم بشكل رسمي لهذا المنصب وبرفقته أسماء لامعة في هذا المجال، حيث أغلقت فترة الترشح أمس، والمسحل هو الرجل الذي شغل سابقاً عدة مناصب رياضية كان أبرزها نائباً للرئيس إبان رئاسة عادل عزت، وتولى أيضاً رئاسة رابطة دوري المحترفين السعودي فضلاً عن مناصب خارجية، حيث كان عضواً في لجنة الانضباط في الاتحادين الآسيوي والدولي، وتضم القائمة، خالد الثبيتي نائباً الذي لا يزال عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الحالي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، وخالد المقرن الذي عمل في فترات سابقة وتولى رئاسة لجنتي المسابقات والاحتراف ويملك خبرة طويلة، ونعيم البكر الذي تولى منصب نائب رئيس لجنة المسابقات، بالإضافة لمعيض الشهري الخبير في لوائح الاحتراف وعمل في فترات سابقة في الاتحاد وتدرج من موظف إلى عضو لجنة الاحتراف.

ولم تخلُ قائمة المسحل من الذي قدموا من الأندية كـ«نزيه النصر» الذي سبق أن عمل بنادي الخليج ثم لاحقاً عمل في مجلس اتحاد القدم لفترة من الفترات وقدم العديد من المبادرات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية، وعبدالعزيز العفالق رئيس نادي الفتح السابق، وعبدالله كبوها عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد الذي سبق له العمل في عدة لجان رياضية داخلية وخارجية.

كما ضم أيضاً أضواء العريفي العضو السابق في الاتحاد التي تعتبر من رائدات الرياضة النسائية والتي سيتم الاستعانة بها في الأنشطة الرياضية المتعلقة بالعنصر النسائي.

وكشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن الأمين الحالي إبراهيم القاسم، سوف يستمر في منصبه وسيخضع لفترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر حفاظاً على الاستقرار الإداري وبعدها سيتم النظر في استمراره من عدمه، فيما أشارت ذات المصادر إلى أن وليد معاذ نائب رئيس النادي الأهلي يجري التفكير جدياً بأن يتم ضمه ضمن القائمة.